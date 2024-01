Hip-hop et danses traditionnelles arméniennes au Toboggan

Mourad Merzouki relève un nouveau défi et célèbre le centenaire du cinéaste arménien Sergueï Paradjanov en mêlant danse hip-hop et danses traditionnelles.

Né d’une rencontre entre Mourad Merzouki et Saté Khachatryan, directrice artistique de la compagnie arménienne Sate-âtre, porté par un désir commun de faire dialoguer les cultures et les arts, La Couleur de la grenade s’inspire du film culte du grand cinéaste arménien Sergueï Paradjanov, décédé en 1990 à Erevan à l’âge de soixante-six ans et célèbre ainsi son centenaire.

Pour nous faire ressentir toute la poésie de son univers esthétique et mystérieux, le chorégraphe opère une rencontre magique entre danse hip-hop et danses traditionnelles arméniennes, musique traditionnelle arménienne et électro, intégrant également le jeu et la vidéo, le théâtre et le cinéma. Le projet est ambitieux et nous réserve avec sept interprètes au plateau de belles surprises chorégraphiques !

La Couleur de la grenade - Mourad Merzouki – Les 19 et 20 janvier au Toboggan de Décines