Lyon : Dominique Lenfantin, nouveau président du tribunal judiciaire

Dominique Lenfantin est le nouveau président du tribunal judiciaire de Lyon.

Nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en Guadeloupe, Michaël Janas a été remplacé à Lyon par Dominique Lenfantin, qui devient le nouveau président de la troisième juridiction de France.

Comité des usagers et travaux du tribunal

Arrivé il y a une semaine, ce magistrat de 52 ans a été successivement président du tribunal judicaire de Gap, de Montauban et d'Amiens, avant d'arriver entre Rhône et Saône. Titulaire d'un DEA en droit civil à l'université de Paris Nanterre et diplômé de l'IEP Paris, Dominique Lenfantin a travaillé quatre ans à Lyon de 2003 à 2007 en tant que substitut du procureur. Une ville dont il "garde un excellent souvenir", explique le passionné de rugby à XV.

"Michaël Janas a insufflé un grand dynamisme et un grand enthousiasme. Il m'a transmis notamment deux projets : les travaux de grande ampleur programmés pour 2024 [...] et le comité des usagers et tout ce qui a été fait pour inscrire le tribunal dans la vie locale", confie Dominique Lenfantin.

Il sera prochainement officiellement intronisé accompagné du nouveau procureur de la République, Thierry Dran, qui succèdera à Nicolas Jacquet, dont la nomination pour devenir procureur général de Toulouse a été validée par le conseil supérieur de la magistrature.