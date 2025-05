Festival : Le Littérature Live, vivant et enthousiaste

Le Littérature Live, organisé par la Villa Gillet, reste debout et plus vivant que jamais. Il se déroule du 19 au 25 mai.

Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, le reconnaît, le titre de la manifestation, Littérature Live, a fait parfois l’objet de critiques. Mais il n’est pas question d’en changer, le mot “live” est anglais mais il a ce double sens qui correspond à l’événement. Tout a lieu en direct, en live, dans un échange permanent entre le public, les écrivains, les organisateurs et les nombreux étudiants, collégiens et lycéens impliqués. De surcroît, la manifestation témoigne combien les auteurs invités sont à l’écoute du monde, combien la littérature reste vivante, contemporaine. Surtout, comme l’exprime Lucie Campos : “Là où les écrivains sont des cibles, là où ils sont en première ligne.” C’est d’ailleurs pour cette raison que le Littérature Live s’intéressera particulièrement à l’Algérie, grâce à la présence de Kamel Daoud. L’écrivain franco-algérien, prix Goncourt 2024 avec son roman Houris, ne devrait pas manquer d’exprimer, dans un grand entretien, son soutien à son confrère et ami Boualem Sansal, toujours détenu dans les geôles algériennes. “C’est toute l’équipe du Littérature Live qui est solidaire”, précise Lucie Campos.

Autres pays en difficulté, sur lesquels le Littérature Live se penche : l’Ukraine, avec une rencontre qui réunira l’écrivaine et militante Inna Shevchenko, le journaliste Artem Chapeye (à distance) et la poétesse Haska Shyyan. Ainsi que le Liban avec une soirée intitulée “Vu du Liban : enquête, poésie et mémoire”, lors de laquelle s’exprimera notamment Marwan Chahine, auteur de Beyrouth, 13 avril 1975 (prix France Liban 2024). Des focus cibleront également “l’Afrique contemporaine” et le Brésil (tout particulièrement l’Amazonie).

L’écrivain lyonnais Étienne Kern © Francesca Mantovani / Gallimard

Il est évidemment impossible de citer ici tous les grands dialogues, les performances, les concerts, les lectures auxquels participeront plus d’une cinquantaine d’auteurs, critiques et traducteurs venus du monde entier. Sur les différents plateaux de la Villa Gillet, des Subs, des Célestins, du musée des Confluences et au sein des médiathèques, librairies et lycées partenaires de la manifestation. Dans la délégation française des écrivains invités, outre Kamel Daoud, on note la présence de Jean-Baptiste Del Amo, Olivia Rosenthal, Lola Lafon, Grégory Delaplace mais aussi de grandes plumes lyonnaises tels Étienne Kern, Wilfried N’Sondé ou Dalya Daoud (qui n’est pas apparentée à Kamel Daoud).

Parmi les initiatives ayant fait le succès et la singularité des éditions précédentes, vous pourrez retrouver la web radio du festival, Villa Voice, animée par les étudiants du master Métiers du livre et de l’édition de l’université Lumière Lyon 2.

L’ensemble des projets et publications est disponible sur www.villagillet.net/villa-voice.fr

Littérature Live, festival international de littérature de Lyon –Du 19 au 25 mai à la Villa Gillet et dans d’autres lieux. Programme sur : www.villagillet.net/temps-forts/litterature-live-2025