La période de surveillance renforcée des moustiques tigres a débuté le 1er mai dernier. Depuis, 37 cas de chikungunya et 31 cas de dengue ont déjà été recensés en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'arrivée des beaux jours est attendue avec impatience à Lyon. Mais qui dit retour du soleil et de la chaleur, dit aussi retour d'insectes moins attendus tels que le moustique tigre. Présente depuis 2012 en Auvergne-Rhône-Alpes, cette espèce de moustique venue d'Asie du sud-est est désormais présente dans l'ensemble des douze départements de la région. Cela concerne aujourd'hui près de 75% de la population régionale, a qui peut être potentiellement transmis des arboviroses tels que la dengue, le chikungunya et le zika.

Afin de lutter le plus efficacement possible contre la prolifération de ces moustiques, l'ARS (agence régionale de santé) en lien avec Santé publique France, déploie chaque année une surveillance renforcée du 1er mai au 30 novembre. Cette année, 68 cas, dont 37 cas de chikungunya et 31 cas de dengue, ont déjà été recensés sur le territoire.

L'année passée, la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionnait 2e région française la plus contaminée avec 274 cas d'arbovirose. Parmi ces cas : 269 cas de dengue, dont deux cas autochtones, quatre cas de chikungunya et un de zika.

Comment reconnaître le moustique tigre ?

Originaire d'Asie du sud-est, le moustique tigre se reconnaît à sa petite taille. Noir et blanc eux longues pattes rayées, ce dernier peine à voler et est principalement présent dans les zones urbaines et péri-urbaines. Insecte de jour, il pique à plusieurs reprises, principalement en début et fin de journée. Une fois contaminé, il est vecteur de différentes formes d'arboviroses dont, la dengue, le zika et le chikungunya.

Les principaux symptômes d'arbovirose sont de fortes fièvres, des douleurs articulaires et musculaires et d'importants maux de tête. Ils se manifestent généralement deux semaines après la piqûre et peuvent nécessiter une hospitalisation chez les personnes les plus fragiles.

Quels risques ?

Le moustique tigre s'infecte en piquant une personne contaminée, revenant d'un voyage dans les zones tropicales où circulent les arboviroses : dengue, chikungunya et zika. Une fois contaminé, il peut alors transmettre la maladie en piquant d'autres personnes. Celle-ci peut alors circuler pendant toute la durée de vie du moustique qui est d'un mois.

C'est ainsi que les cas "autochtones" apparaissent et que les maladies se propagent. "Le risque c'est que le moustique infecté pique le voisinage et créé une épidémie", indique Elise Brottet, référente arboviroses à Santé publique France. Autre risque, celui que l'insecte se reproduise : "Au cours de sa vie, le moustique a quatre à six cycles de ponte, lors duquel il pond 50 à 80 oeufs", précise Aymeric Bogey, directeur de la santé publique à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Eviter les risques de propagation

Afin de minimiser les risques de propagation, l'ARS a lancé son plan de surveillance et sensibilise régulièrement ses collectivités. Des actions de démoustication sont également menées lorsque un cas d'arborivose est détecté. L'ARS effectue alors des recherches précises auprès de chaque patient concerné pour identifier les lieux fréquentés. Des équipes de démoustication sont ensuite mobilisées sur place. Ces dernières agissent en supprimant les gîtes larvaires, ou en entamant un traitement biocide dans un périmètre ciblé si nécessaire.

De leur côté, les particuliers et professionnels sont invités à couvrir, ranger et vider tous les récipients d'eaux stagnantes : "Les moustiques ont besoin d'eau pour pondre, sans eau il n'y a pas de nouveaux moustiques", explique Aymeric Bogey.

Les voyageurs se rendant dans les zones tropicales concernées, sont quant à eux appelés à se protéger au maximum contre les piqures : en portant des vêtements amples et clairs, en utilisant des moustiquaires ou des répulsifs. En cas de symptômes, il est important de se rendre le plus rapidement possible chez un médecin afin d'éviter une plus large propagation.

Lire aussi :