Festival de Cannes : le Lyonnais du mois

Thierry Frémaux est depuis vingt ans aux manettes du Festival de Cannes, l'événement cinématographique le plus attendu de l'année.

Le plus grand festival de cinéma du monde déroule son tapis rouge à Cannes du 16 au 27 mai. Vingt-et-un films sont en compétition pour décrocher la Palme d'or, face aux neuf membres du jury présidé, cette année, par le suédois Ruben Östlund, doublement palmés pour The Square (2017) et Sans Filtre (2022)

Neuf réalisateurs ont reçu deux Palme d'Or à Cannes



- Ruben Östlund pour The Square (2017) et Sans Filtre (2022)

- Michael Haneke pour Le Ruban blanc (2009) et Amour (2012)

- Ken Loach pour Le vent se lève (2006) et Moi, Daniel Blake (2016)

- Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Rosetta (1999) et L'Enfant (2005)

- Bille August pour Pelle le Conquérant (1988) et Les Meilleures Intentions (1992)

- Emir Kutsurica pour Papa est en voyage d'affaires (1985) et Underground (1995)

- Shohei Imamura pour La Ballade de Narayama (1983) et L'Anguille (1997)

- Francis Ford Coppola pour Conversation secrète (1974) et Apocalypse Now (1979)

- Alf Sjöberg a également obtenu Tourments (1946) et Mademoiselle Julie (1951)

Si Thierry Frémaux est à la tête (comme délégué général) de la sélection cannoise depuis seize ans, il est officiellement chargé de la programmation des films depuis 2003.

Vingt ans donc aux manettes du plus grand festival de cinéma du monde, dont la 76e édition se tient du 16 au 27 mai sur la Croisette.



Le directeur de l’institut Lumière (dans lequel il entra comme bénévole en 1982) et du festival Lumière a annoncé “une sélection renouvelée ponctuée de grands auteurs”, mêlant, à travers vingt-et-un films en compétition, “jeunes cinéastes et vétérans”. “En matière d’art, il n’y a pas de date de péremption pour les cinéastes ni pour les œuvres.”

Sont attendus sur le tapis rouge : Natalie Portman, Ethan Hawke, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Martin Scorsese, Wim Wenders, Wes Anderson, Ken Loach, etc., et, “c’est un nombre jamais atteint” six réalisatrices.

Les 21 films en compétition au 76e Festival de Cannes



Club Zero de Jessica Hausner

The Zone of Interest de Jonathan Glazer

Les feuilles mortes d'Aki Kaurismaki

Les filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania

Asteroid City de Wes Anderson

Anatomie d'une chute de Justine Triet

Monster d'Hirokazu Kore-eda

Vers un avenir radieux de Nanni Moretti

La chimère d'Alice Rohrwacher

Les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

L'été dernier de Catherine Breillat

La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung

L'enlèvement de Marco Bellocchio

May December de Todd Haynes

Firebrand de Karim Aïnouz

The Old oak de Ken Loach

Banel & Adama de Ramata-Toulaye Sy

Jeunesse de Wang Bing

Le retour de Catherine Corsini

Perfect days de Wim Wenders

Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire