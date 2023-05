À Lyon, Bison futé voit rouge et noir pour le pont de l'Ascension

Dans le sens des départs comme des retours, Bison futé voit rouge et noir sur les routes de Lyon pour le pont de l'Ascension.

Durant ce long week-end de l'Ascension, aucun département français ne sera épargné. Bison futé voit rouge et noir sur les routes dans les deux sens de circulation, à Lyon. Les trajets en direction de la mer Méditerranée et de la côte atlantique connaîtront une circulation particulièrement dense. Dès mercredi 17 mai, les départs en vacances vont provoquer des difficultés de circulation dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé déconseille ainsi d'emprunter l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7 heures à 19 heures.

Le jeudi 18 mai, la circulation sera également "très difficile" dans le sens des départs. La périphérie lyonnaise ne sera pas épargnée par les bouchons. Comme pour mercredi 17 mai, Bison futé déconseille d'emprunter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 7 heures à 19 heures.

La carte de France entièrement noire dimanche

Dimanche 21 mai, la France sera noire dans le sens des retours, ce"devrait être le jour le plus chargé de l'année", met en garde Bison futé. "La circulation sera extrêmement difficile" et les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements. Bison futé déconseille d'emprunter l'autoroute A7, entre Marseille et Lyon, toute la journée, de 9 heures à minuit.