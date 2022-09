Festival de BD : Ternay, rendez-vous jeunesse

Le dimanche 18 septembre, le festival de Ternay fait rayonner le 9e art et les talents régionaux.

Très attaché à “faire vivre la BD en région”, le festival de Ternay accueillera le dimanche 18 septembre, pour sa 15e édition, vingt-huit auteurs locaux.

À vocation familiale, le festival accorde une large place aux jeunes lecteurs en invitant auteurs et illustrateurs de romans jeunesse et en proposant tout au long de la journée des ateliers BD et manga, des jeux, des activités.

Parmi les auteurs invités, vous pourrez retrouver Philippe Brocard, président du festival Lyon BD et auteur de l’affiche 2022, Arthur du Coteau qui a publié au printemps dernier sa première BD jeunesse La Grande Escalade (et qui a signé dans Lyonnaises d’exception, éditions Lyon Capitale, un émouvant portrait de Juliette Récamier) ou encore Corinne Boutry, grande plume de la littérature jeunesse.

Festival BD Ternay. Le 18 septembre à Ternay (Rhône)