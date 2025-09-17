Exposition photo : quand la danse fait corps avec la ville

Le photographe lyonnais Yanis Ourabah sublime le patrimoine et l’architecture de la ville à travers la danse. Une exposition à découvrir !

Le mois de septembre étant placé sous le signe de la danse avec la Biennale et les Journées du patrimoine, la galerie d’art urbain et contemporain Em’Arts expose le photographe lyonnais Yanis Ourabah autour de son projet Dance in Lyon avec lequel il sublime, à travers le mouvement et la danse, le patrimoine et l’architecture de la ville, l’objectif étant aussi de révéler d’autres lieux moins connus.

Issu du monde des sports de glisse, l’artiste, qui travaille également pour des projets d’entreprise, étonne par sa maîtrise du regard sur le langage de la danse, le corps dans l’espace, réalisant des prises de vue d’une grande élégance.

Musée gallo-romain © Yanis Ourabah

La tâche est facilitée par le fait qu’il est allé chercher pour cela des danseurs et danseuses du Ballet de l’Opéra de Lyon avec lesquels il collabore dans un échange qui mêle sa propre exigence artistique à leur liberté d’expression. Il les met en suspension sur les toits d’immeubles ou devant leurs façades, sur les bords de Saône, dans les profondeurs du métro, faisant jaillir les corps de l’architecture de sites patrimoniaux comme le musée des Confluences, le Grand Hôtel-Dieu, le parc de la Tête-d’Or, des jardins, des fontaines…

Son imagination est sans limites, il s’amuse à inciter les danseurs à franchir les leurs pour les confronter à de nouvelles expériences dansées et nous offrir les instants rares d’une ville magnifiée.

Dance in Lyon - Yanis Ourabah – Du 17 septembre au 4 octobre à la galerie d’art urbain et contemporain Em’Arts – galerie-emarts.com