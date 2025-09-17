Culture
Spectaclespectacle © Edith Biscaro

Rentrée culturelle : le théâtre de L’Élysée, cour et jardin

  • par Werner Perdrix

    • Encore une trentaine de propositions cette saison dans le théâtre phare de la Guillotière malgré le retrait des subventions de la Région pour les Scènes découvertes de Lyon, dont les conséquences se feront sentir en 2026.

    Et il ne faudra pas manquer le retour de Marie Depoorter. Formée à l’Ensatt, elle avait signé un solo autobiographique âpre qui nous avait marqué au fer rouge (Grand Battement en 2021). La revoici enfin avec Spectaclespectacle (du 18 au 21 novembre). Avec deux camarades, elle tente de faire la pièce dont elle avait rêvé à 7 ans, parce que, dit-elle, “la distance entre la petite fille et nos corps de 30 ans génère du théâtre”.

    Le collectif Clébards selon ton cœur auquel elle appartient aura deux autres projets lors de la saison : Adorcisme de Baptiste Febvre (du 11 au 14 novembre) sur la vie d’un ado dopé aux jeux vidéo puis l’étape de travail du même artiste et la lecture de Glauque (en mai).

    La performeuse, musicienne, régisseuse et militante queer Jenny Charreton reste artiste associée de l’Élysée. Il sera question du deuxième volet de son “anatomie de transition” en janvier dans Voler le feu (qui sera créé aux Subs le 1er novembre). Mais avant cela, le festival Arts et Création Trans – Fact – se tiendra, comme chaque année fin octobre ici ainsi qu’aux Clochards célestes.

