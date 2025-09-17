Lyon : une rumeur d’attaque au couteau provoque un vent de panique

Un individu en état d’ébriété a été arrêté mardi après-midi rue Mercière, après avoir crié "Allah Akbar" et proféré des menaces.

Mardi peu avant 16 heures, la police municipale a été alertée de la présence d’un homme présenté comme porteur d’un couteau et auteur d’une agression. Selon nos confrères du Progrès, une quinzaine d’agents ont rapidement convergé vers le centre-ville de Lyon (2e). Le suspect a été maîtrisé au sol en quelques minutes.

Après vérification, aucun couteau n’a été retrouvé sur lui ni aux abords. L’homme, en état d’ivresse manifeste, s’était contenté d’agresser verbalement plusieurs passants en criant "Allah Akbar". L’exploitation des images de vidéosurveillance et les témoignages ont confirmé l’absence d’attaque à l’arme blanche.

Le suspect a été remis à la police nationale, placé en cellule de dégrisement puis entendu.