Actualité
Police Municipale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Photo d’illustration @Hugo LAUBEPIN

Lyon : une rumeur d’attaque au couteau provoque un vent de panique

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • Un individu en état d’ébriété a été arrêté mardi après-midi rue Mercière, après avoir crié "Allah Akbar" et proféré des menaces.

    Mardi peu avant 16 heures, la police municipale a été alertée de la présence d’un homme présenté comme porteur d’un couteau et auteur d’une agression. Selon nos confrères du Progrès, une quinzaine d’agents ont rapidement convergé vers le centre-ville de Lyon (2e). Le suspect a été maîtrisé au sol en quelques minutes.

    Après vérification, aucun couteau n’a été retrouvé sur lui ni aux abords. L’homme, en état d’ivresse manifeste, s’était contenté d’agresser verbalement plusieurs passants en criant "Allah Akbar". L’exploitation des images de vidéosurveillance et les témoignages ont confirmé l’absence d’attaque à l’arme blanche.

    Le suspect a été remis à la police nationale, placé en cellule de dégrisement puis entendu.

    à lire également
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    "Nous sommes dans les starting-blocks" : à Lyon les syndicats s'attendent à une très forte mobilisation jeudi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Police Municipale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : une rumeur d’attaque au couteau provoque un vent de panique 12:12
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    "Nous sommes dans les starting-blocks" : à Lyon les syndicats s'attendent à une très forte mobilisation jeudi 11:47
    En maternelle, les gestes barrière semblent difficilement applicables
    Villeurbanne : une matinée dédiée aux parents et aux assistantes maternelles ce vendredi 11:39
    La tournée du Climat et de la Biodiversité passera par deux villes d'Isère 10:51
    Risque d'incendie : 80 % des entrepôts inspectés par l'État dans la région sont non-conformes 10:10
    d'heure en heure
    La Duchère © tim douet_007
    Journées du Patrimoine : les quartiers prioritaires de la ville mis à l'honneur dans le Rhône 09:27
    Police voitures Lyon
    Lyon : deux voleurs à la roulotte maîtrisés après avoir agressé des policiers 08:52
    bus, TCL, Lyon, transports en commun
    Grève du 18 septembre : la circulation des TCL à Lyon très peu impactée 08:32
    JO 2030 : un collectif citoyen saisit la justice pour demander un débat public sur la tenue de la compétition 08:12
    cookies
    Des cookies gratuits seront distribués à Lyon ce mercredi 07:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne malgré le retour du soleil 07:32
    Lyon soleil
    Un mercredi ensoleillé à Lyon, jusqu’à 25 degrés attendus 07:12
    Maxime Noly, directeur du festival Woodstower, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Qui pour reprendre le festival Woodstower ? 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut