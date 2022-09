Exposition photo à la Galerie Le Réverbère : le Japon en duo

La galerie Le Réverbère nous emmène au Japon avec deux photographes, Marc Riboud et Géraldine Lay, partis chacun à la découverte de cet archipel, se laissant porter par la fragilité de leurs rencontres.

Né à Saint-Genis-Laval en 1923, décédé en 2016, Marc Riboud est un grand photoreporter qui a sillonné le monde entier. On peut voir une série réalisée en 1958, en noir et blanc, qui témoigne de l’équilibre fragile d’un pays pris entre l’industrialisation et ses excès et la nécessité vitale pour le peuple de respecter les traditions.

Géraldine Lay (50 ans), diplômée de l’École nationale de photographie qui vit et travaille à Arles où elle est éditrice chez Actes Sud, présente Quatre automnes 2016-2019, une exposition fruit de plusieurs séjours au Japon. Elle y explore les espaces urbains, l’humanité citadine au quotidien, saisissant les mystères de ces vies et ces regards croisés durant ses longues marches à travers les villes.

Le Japon en duo – Géraldine Lay, Quatre automnes, 2016-2019 et Marc Riboud, Tokyo, 1958 – Du 10 septembre au 31 décembre – Galerie Le Réverbère – En résonance avec la Biennale d’Art contemporain