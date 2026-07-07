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CGT drapeau flouté
Photo d’illustration © Tim Douet

Canicule : la CGT alerte sur les conditions de travail des élèves des lycées professionnels

  • par Loane Carpano

    • Face à la nouvelle vague de chaleur, la CGT Educ'action Rhône demande la possibilité d'interrompre la période de formation en milieu professionnel pour les élèves des lycées professionnels.

    Face à la nouvelle vague de chaleur touchant actuellement l'hexagone, la CGT Educ'action Rhône hausse le ton. Alors que la plupart des élèves de lycées professionnels sont actuellement en formation en entreprise, le syndicat alerte sur leurs conditions de travail en pleine canicule. Inquiet quant à leur santé, la CGT rappelle que "les élèves de lycée professionnel sont des mineurs et non des travailleurs ordinaires" : "Les élèves sont équipés de vêtements et protections individuels éprouvants en période de chaleur intense. Sans expérience ils sont plus exposés au danger des coups de chaud ou d’accidents du travail qui pourraient en découler", alerte le syndicat.

    Le syndicat demande la possibilité d’interrompre la PFMP

    Si un communiqué interministérielle du 19 juin appelle les entreprises d'accueil à "mettre en œuvre les mesures de prévention qui garantissent leur santé et leur sécurité, voire de les retirer temporairement de la situation", la CGT affirme que ces mesures ne suffisent pas : "C’est faire trop naïvement confiance aux entreprises, qui, nous le savons en tant que professeurs de lycée professionnel, ne sont pas toutes des parangons de vertus et de respect du droit du travail de nos élèves", déplore-t-elle, soulignant que, quasiment aucune entreprise, n'a fait part d'aménagements de ce type.

    Le syndicat revendique alors "un protocole complet qui se déclencherait en période de canicule et organiserait la protection des élèves mineurs et majeurs de lycée professionnel, incluant la possibilité d’interrompre la PFMP (période de formation en milieu professionnel) sans exiger un rattrapage."

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