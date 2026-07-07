Travaux d'été à Lyon et Villeurbanne : les principaux chantiers qui vont perturber vos déplacements

Comme chaque été, la Métropole de Lyon profite de la baisse du trafic pour lancer plusieurs chantiers d'ampleur. Ponts, voiries, réseau TCL ou chauffage urbain : tour d'horizon des principaux travaux prévus jusqu'à la rentrée.

L'été sera une nouvelle fois marqué par d'importants travaux à Lyon et Villeurbanne. La Métropole de Lyon et SYTRAL Mobilités profitent de la période estivale, où les déplacements sont moins nombreux, pour mener des opérations de maintenance et de modernisation des infrastructures. Des chantiers jugés "indispensables pour garantir un cadre de vie agréable" par la collectivité.

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À Lyon, plusieurs secteurs seront concernés. En Presqu'île, les travaux du pont Kitchener se poursuivront jusqu'en août avec un impact annoncé comme limité sur la circulation. Dans le quartier Part-Dieu, des interventions sur les réseaux de chaleur et de froid urbains se dérouleront jusqu'au 31 août sur les boulevards Vivier-Merle et des Belges, ainsi que sur l'avenue Lacassagne. D'autres opérations sont prévues avenue Félix-Faure, rue Baraban et sur le pont Poincaré.

À Villeurbanne, les perturbations seront plus importantes. Le chantier du futur tramway T9 entraînera notamment la fermeture du pont du Roulet du 6 au 24 juillet. Du 15 juillet au 2 août, les lignes T3, T7 et Rhônexpress seront interrompues au niveau de La Soie afin de raccorder la nouvelle ligne au réseau existant. Des bus relais assureront les dessertes.

La Métropole souligne que l'ensemble de ces opérations est "préparé en étroite coordination" avec les différents acteurs afin de "limiter au maximum leurs conséquences sur la vie quotidienne". Les accès aux riverains seront maintenus et les itinéraires de déviation mis en place tout au long des travaux. D'autres chantiers se poursuivront également à Vaise, Caluire, Saint-Fons et Vénissieux durant l'été.

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