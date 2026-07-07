Actualité
Capture d’écran google street view du lycée de la Martinière-Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Lyon : un adolescent de 17 ans retrouvé mort au sein du lycée La Martinière Diderot

  • par LR

    • Un adolescent canadien de 17 ans a été découvert lundi soir, ensanglanté, au lycée La Martinière Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Il est décédé quelques instants plus tard.

    Un drame s’est déroulé lundi soir dans le 1er arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d’actuLyon, les secours ont été appelés aux alentours de 23 heures après que des témoins ont découvert un adolescent dans une mare de sang au sein du lycée La Martinière Diderot.

    Dépêchés sur place, les secours ont tenté de réanimer la victime, alors en arrêt cardiorespiratoire. Il s’agit d’un jeune homme de 17 ans, de nationalité canadienne. Il serait malheureusement décédé sur place.

    Une enquête a été ouverte par la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) afin de faire toute la lumière sur ce tragique événement.

    à lire également
    travaux à Lyon
    Travaux d'été à Lyon et Villeurbanne : les principaux chantiers qui vont perturber vos déplacements

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    travaux à Lyon
    Travaux d'été à Lyon et Villeurbanne : les principaux chantiers qui vont perturber vos déplacements 11:55
    Lyon : un adolescent de 17 ans retrouvé mort au sein du lycée La Martinière Diderot 11:48
    Dérap'pas
    Lyon : "Dérap'pas" invite les jeunes à rapper pour la sécurité routière 11:11
    Canicule : à Lyon, ces piscines sont ouvertes cette semaine 10:25
    PAF Police aux frontières
    Incendies volontaires à Solaize : le suspect présenté devant la justice ce mardi 09:36
    d'heure en heure
    police Lyon
    Près de Lyon, une jeune femme blessée au couteau à son domicile, le suspect en fuite 08:35
    Canicule à Lyon : l'État ouvre 100 places d'hébergement d'urgence pour les plus vulnérables 08:07
    Canicule : l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:43
    Lyon soleil
    Du soleil et une chaleur caniculaire à Lyon ce mardi 07:14
    Lyon : après un refus d’obtempérer sur un deux-roues, un suspecté arrêté à La Duchère 06/07/26
    Corentin Tolisso prolonge son contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2029 06/07/26
    Deux nouveaux visages à la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes 06/07/26
    Près de Lyon : un sexagénaire grièvement blessé par arme blanche lors d'un conflit de voisinnage 06/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut