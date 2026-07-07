Lyon : un adolescent de 17 ans retrouvé mort au sein du lycée La Martinière Diderot

Capture d’écran google street view du lycée de la Martinière-Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Un adolescent canadien de 17 ans a été découvert lundi soir, ensanglanté, au lycée La Martinière Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Il est décédé quelques instants plus tard.

Un drame s’est déroulé lundi soir dans le 1er arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d’actuLyon, les secours ont été appelés aux alentours de 23 heures après que des témoins ont découvert un adolescent dans une mare de sang au sein du lycée La Martinière Diderot.

Dépêchés sur place, les secours ont tenté de réanimer la victime, alors en arrêt cardiorespiratoire. Il s’agit d’un jeune homme de 17 ans, de nationalité canadienne. Il serait malheureusement décédé sur place.

Une enquête a été ouverte par la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) afin de faire toute la lumière sur ce tragique événement.