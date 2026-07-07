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Consignes de rue Jean Macé
Les consignes de rue seront inaugurées mercredi 8 juillet. Crédit : mairie du 7e arrondissement.

Lyon : des consignes de rue installées pour les personnes en situation de précarité

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 8 juillet, des casiers dont l'usage est destiné aux personnes en situation de précarité, seront inaugurés dans le quartier Jean Macé (7e) à Lyon.

    C'était l'un des projets lauréats du premier budget participatif. Mercredi 8 juillet, la mairie du 7e arrondissement inaugurera les nouvelles consignes de rue "La clef alternative", à l'angle de l'avenue Berthelot et de la rue Raoul Servant.

    Installées au cœur du quartier Jean Macé, ces casiers permettront à des personnes en situation de précarité de disposer d'un espace sécurisé où déposer leurs affaires personnelles : "Cette solution simple peut réellement changer leur quotidien", souligne la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot.

    Les casiers seront gérés par le CCAS (centre communal d'action sociale) de la Ville de Lyon. Orientées par des associations partenaires, les bénéficiaires recevront des clés, leur permettant d'y accéder 24h/24, pendant six mois. En parallèle, les bénéficiaires seront accompagnés par des travailleurs sociaux du CCAS, en lien avec les associations partenaires, sur les sujets de santé, d’accès aux droits, ou encore, d’accompagnement social.

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