Dans le cadre de l'opération "Dérap'pas", les Lyonnais sont invités à enregistrer leur propre freestyle de prévention routière, le 8 juillet sur la place Bellecour.

Après Paris, Lille et Rennes, l'opération "Dérap'pas" pose bagages à Lyon. Mercredi 8 juillet à 15 h, le camion de l’Association Antoine Alléno et Skyrock s'installera sur la place Bellecour avec son studio embarqué.

Les jeunes qui le souhaitent auront alors l'opportunité d'enregistrer leurs propres freestyles. Seule condition pour participer : les freestyles devront impérativement viser à sensibiliser aux comportements accidentogènes sur les routes. "Le rap, c'est la voix du réel. C'est la musique qui dit les choses telles qu'elles sont. Avec DÉRAP'PAS, on fait de la prévention grâce au rap. C'est une chance unique de prouver que cette musique peut aussi sauver des vies", explique Fred Musa, animateur de Planète Rap sur Skyrock.

Les meilleurs talents sélectionnés au cours de l'opération décrocheront leur place pour le show final. Organisé au Grand Rex de Paris en septembre prochain, l'événement réunira talents émergents et grands noms du rap.

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