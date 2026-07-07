Selon les derniers chiffres de l'INSEE, le taux de chômage en Auvergne-Rhône-Alpes atteint 7 % au premier trimestre de 2026. Un résultat historique qui n'avait plus été atteint depuis 2021.

C'est une mauvaise nouvelle pour l'activité économique en Auvergne-Rhône-Alpes. L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), a dévoilé, ce mardi 7 juillet, un note sur le taux de chômage dans la région, qui s'élève à 7 % au premier trimestre de 2026, en hausse de 0,1 point par rapport à l'exercice précédent. Un chiffre historique puisqu'il n'avait pas été tel depuis le deuxième trimestre de 2021. Toutefois, celui-ci reste plus faible qu'à l'échelle nationale (8,1 %).

Sur le trimestre, l’Ain, le Rhône et le Puy-de-Dôme subissent les plus fortes hausses (+0,2 %), quand la Drôme, la Haute-Loire et la Savoie restent stables. En évolution annuelle, le chômage s’accroît de 0,6 % dans la région et de 0,7 % en France. L’augmentation la plus nette concerne le Rhône (+0,8 %), suivi du Puy-de-Dôme (+0,7 %).

L'emploi en légère baisse

Actuellement, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 3 259 700 emplois salariés, ce qui correspond à une baisse de 0,1 point (-2400 emplois) par rapport au trimestre précédent. Parmi les secteurs les plus en repli, on retrouve l'agriculture (- 0,5 %), l'industrie (0,3 %), et la construction (0,3 %). L'intérim connait, lui aussi, une diminution de ses effectifs à hauteur de -0,5 %. Sur le trimestre, le Rhône est le principal contributeur au recul en volume (-815 emplois soit -2,2 %). La baisse est toutefois plus marquée en proportion en Ardèche (-9,0 %, soit -250 emplois) et en Savoie (-4,0 % soit -180 emplois).

L'activité économique baisse également moins qu'à l'échelle nationale. En Auvergne-Rhône-Alpes, les heures rémunérées ont chuté de 0,2%, c'est 0,5 % en France par rapport au premier trimestre de 2025. Le tertiaire marchand (-0,3 %) et la construction (-0,1 %) sont touchés de plein fouet par ce phénomène.

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