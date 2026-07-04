Culture
Aquam Requiem, de Dominique Stutz et Lucile Travert © Nicolas Brèche

Exposition en Pays voironnais : un été rempli d’émotions à la Grange Dîmière

  • par Martine Pullara

    • La Grange Dîmière dévoile Aquam Requiem, une exposition qui réunit deux artistes d’exception autour de créations céramiques, sonores, graphiques et picturales.

    La Grange Dîmière – ancienne dépendance du XVIIe siècle du monastère chartreux de la Sylve-Bénite, située à proximité du lac de Paladru – propose une saison culturelle immersive, pensée en résonance avec son architecture, son passé et le présent. 

    Devenue un lieu d’exposition dédié à la céramique depuis 2009, elle invite deux artistes d’exception, la céramiste/sculptrice Dominique Stutz et la peintre/plasticienne Lucile Travert qui ont imaginé ensemble une installation dont les créations céramiques, sonores, graphiques et picturales s’inspirent des différents matériaux de la grange comme le bois, les tuiles, les galets et l’eau qui fait le lien entre tout, l’idée étant de révéler son puissant patrimoine et sa dimension spirituelle avec des créations contemporaines. 

    Aquam Requiem, de Dominique Stutz et Lucile Travert © Nicolas Brèche

    Invitant le public à une réflexion sur la fragilité de nos vies, elles créent un univers fait de contemplation sensorielle, rythmé par des silences et l’œuvre sonore du musicien Paul Réal. 

    Autour de l’installation, la Grange organise des rencontres avec les artistes, des ateliers de céramique, des visites nocturnes évoquant des légendes populaires, des balades au cœur des paysages qui l’entourent.

    L’autre événement à ne pas manquer est le festival Les Nuits hors la Grange qui se déroule du 1er au 3 août dans le verger avec trois spectacles de cirque, l’un jouant de situations décalées pleines d’humour qui font appel à un univers musical rock et classique ; le deuxième, très acrobatique, est un voyage dans le temps autour d’une marionnette et de souvenirs d’enfance et le troisième accueille les corps aériens de trois femmes qui évoluent suspendues à une grande coupole ronde. De quoi réjouir petits et grands durant les belles soirées d’été.

    Aquam Requiem et programme culturel – Jusqu’au 1er novembre à la Grange Dîmière en Isère – Programme complet : grangedimière.com

    à lire également
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Canicule : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Exposition en Pays voironnais : un été rempli d’émotions à la Grange Dîmière 13:00
    Article payant “Lyon, c’est très bien quand on est un jeune coureur” : entretien avec le prodige Paul Seixas 12:00
    Ethiopian Airlines inaugure sa nouvelle liaison entre Lyon et l'Afrique de l'Est 11:30
    Football : l’OL continue son mercato intelligent en annonçant l’arrivée d’un latéral gauche 11:00
    Centre nautique de Bron
    Près de Lyon : un homme interpellé après un comportement suspect dans une piscine municipale 10:30
    d'heure en heure
    Article payant Du parc de la Tête-d’Or au Tour de France : aux origines de la comète Paul Seixas 10:00
    Près de Lyon : une mère met à la porte ses cinq enfants, l’aide sociale intervient 09:30
    Lyon : une marche contre les violences sexuelles organisée ce samedi 09:00
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Canicule : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:30
    Un samedi marqué par le retour des fortes chaleurs, jusqu’à 32 degrés attendus à Lyon 08:00
    Sandrine Serpentier-Linares, médiatrice de la Ville de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Sandrine Serpentier-Linares : "La mobilité et le stationnement arrivent en priorité" parmi les saisines de la médiatrice de Lyon 07:00
    Olivier Araujo, maire LR de Charly
    Plaintes pour viols à Charly dans un centre périscolaire : un ancien adjoint monte au créneau contre le maire Olivier Araujo 03/07/26
    Football : on connait le calendrier complet d’OL Lyonnes pour la saison 2026-2027 de Première Ligue 03/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut