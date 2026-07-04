La Grange Dîmière dévoile Aquam Requiem, une exposition qui réunit deux artistes d’exception autour de créations céramiques, sonores, graphiques et picturales.

La Grange Dîmière – ancienne dépendance du XVIIe siècle du monastère chartreux de la Sylve-Bénite, située à proximité du lac de Paladru – propose une saison culturelle immersive, pensée en résonance avec son architecture, son passé et le présent.

Devenue un lieu d’exposition dédié à la céramique depuis 2009, elle invite deux artistes d’exception, la céramiste/sculptrice Dominique Stutz et la peintre/plasticienne Lucile Travert qui ont imaginé ensemble une installation dont les créations céramiques, sonores, graphiques et picturales s’inspirent des différents matériaux de la grange comme le bois, les tuiles, les galets et l’eau qui fait le lien entre tout, l’idée étant de révéler son puissant patrimoine et sa dimension spirituelle avec des créations contemporaines.

Aquam Requiem, de Dominique Stutz et Lucile Travert © Nicolas Brèche

Invitant le public à une réflexion sur la fragilité de nos vies, elles créent un univers fait de contemplation sensorielle, rythmé par des silences et l’œuvre sonore du musicien Paul Réal.

Autour de l’installation, la Grange organise des rencontres avec les artistes, des ateliers de céramique, des visites nocturnes évoquant des légendes populaires, des balades au cœur des paysages qui l’entourent.

L’autre événement à ne pas manquer est le festival Les Nuits hors la Grange qui se déroule du 1er au 3 août dans le verger avec trois spectacles de cirque, l’un jouant de situations décalées pleines d’humour qui font appel à un univers musical rock et classique ; le deuxième, très acrobatique, est un voyage dans le temps autour d’une marionnette et de souvenirs d’enfance et le troisième accueille les corps aériens de trois femmes qui évoluent suspendues à une grande coupole ronde. De quoi réjouir petits et grands durant les belles soirées d’été.

Aquam Requiem et programme culturel – Jusqu’au 1er novembre à la Grange Dîmière en Isère – Programme complet : grangedimière.com