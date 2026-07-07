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Photo d’illustration. © Tim Douet

Près de Lyon, une jeune femme blessée au couteau à son domicile, le suspect en fuite

  • par LR

    • Une femme d'une vingtaine d'années a été agressée à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche à Mions.

    Une jeune femme a été victime d'une agression au couteau à son domicile de Mions, au sud-est de Lyon, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet. Sérieusement blessée au mollet, la victime, âgée d'une vingtaine d'années, a été prise en charge par les secours puis transportée aux urgences, selon nos confrères du Progrès.

    Après les faits, une importante opération de gendarmerie a été déployée dans le secteur. Une douzaine de militaires ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, effectuer les premières constatations et tenter de retrouver le suspect. Malgré un quadrillage du quartier, ce dernier n'avait pas été interpellé et restait activement recherché. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de cette agression.

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