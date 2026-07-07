Incendie à Die dans la Drôme : quels gestes adopter ?

La Drôme souffre actuellement d’un important incendie qui a déjà dévoré 1400 hectares de terrain. En réponse, le cabinet de la préfète de la Drôme a publié un communiqué sur les gestes à adopter.

L’incendie à Di,e dans le Diois, au sud de la Drôme, qui s’est déclaré jeudi 2 juillet, continue d'enflammer le département et ses alentours. Le feu de forêt génère des panaches de fumée nocifs, qui restent en atmosphère basse en raison de la vague de chaleur que connaît le pays actuellement. La qualité de l’air s’en voit dégradée et les conditions pour respirer affaiblies.

Les gestes à adopter en cas d’incendie

Le cabinet de la préfète de la Drôme a partagé dans un communiqué publié mardi 7 juillet, des gestes à adopter pour les personnes vulnérables à la situation : les nourrissons et les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de pathologies respiratoires ou cardiaques. Ce qui est recommandé : rester chez soi, garder les portes et fenêtres fermées en cas de fumées aux alentours, limiter les déplacements et les activités physiques. Si des signes de gênes respiratoires ou cardiaques apparaissent, les personnes concernées sont “invitées à prendre conseils auprès de médecins ou pharmaciens”.

300 pompiers engagés pour maîtriser l’incendie

Depuis maintenant cinq jours dans l'incendie qui touche la Drôme, près de 1400 hectares sont partis en fumée au matin du 7 juillet. Tandis que les 300 pompiers engagés pour maîtriser l'incendie peinent à vaincre les flammes. Des moyens aériens et des équipes au sol sont mobilisés. De son côté, les autorités habilitées ont évacué deux villages, Barsac et Montmaur-en-Diois, ce lundi 6 juillet, au soir pour protéger ses habitants.