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La Piscine de Gerland

Canicule : à Lyon, ces piscines sont ouvertes cette semaine

  • par Romain Balme

    • Dans cette période de fortes chaleurs, les piscines sont plébiscitées par les Lyonnais. Retour sur les établissements qui seront ouverts cette semaine à Lyon et ses alentours.

    La canicule est de retour, le besoin de fraicheur aussi. A Lyon, la chaleur atteindra jusqu'à 40 degrés ce vendredi, de quoi pousser les habitants à trouver une piscine. Lyon Capitale fait le point sur les établissements ouverts ce week-end.

    Du côté des piscines municipales, c'est la période estivale. Le Centre Nautique Tony Bertrand (7e arrondissement) est ouvert tous les jours, la piscine Saint Exupéry (4e) est aussi passée en période estivale, mais n'ouvre ses portes que du lundi au vendredi. Dans le 6e, la piscine Tronchet est ouverte du lundi au vendredi, de 7 h à 14 heures. Celle de la Duchère (9e) est ouverte tous les jours entre 10 h et 20 heures, comme la piscine de Mermoz (8e). De leur côté, les piscines de Vaise, Charial, Garibaldi et Delessert sont fermées, comme l'explique le site de la Ville de Lyon.

    Parmi les autres piscines lyonnaises, à Gerland, la piscine du LOU (7e) est ouverte 7 j/7. Dans le reste de l'agglomération, le centre Nautique de Vénissieux est ouvert tous les jours (10 h - 19 h 30). L'Aquavert de Francheville est actuellement ouvert tous les jours de la semaine, ainsi que le samedi après-midi et le dimanche matin.

    Lire aussi : "Je n'arrive plus à dormir" : la troisième vague de chaleur étouffe déjà les Lyonnais

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