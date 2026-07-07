Incendies volontaires à Solaize : le suspect présenté devant la justice ce mardi

Suspecté d'être à l'origine des incendies survenus à Solaize le 5 juillet, un homme de 29 ans sera présenté devant la justice ce mardi.

La commune de Solaize a été le théâtre d'incendies volontaires dimanche 5 juillet. Au total, un hectare de végétation a brûlé, au cours de sept à huit départs de feu distincts. Soixante et onze pompiers ont été dépêchés pour maîtriser le sinistre, tandis que près de 150 riverains ont été évacués.

Un habitant de Genas connu de la justice

Une patrouille du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Givors, dépêchée sur les lieux, a arrêté un suspect. Selon le Progrès, il s'agirait d'un homme de 29 ans, habitant Genas. Il aurait été identifié par des témoins qui l'auraient vu allumer un feu.

Connu de la justice, le suspect a été placé en garde à vue. Il sera présenté à la justice ce mardi 7 juillet.

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