Exposition au Rize : Villeurbanne, face aux enjeux de l’eau

Dans un contexte de crise climatique, la nouvelle exposition du Rize à Villeurbanne explique pourquoi l’histoire de la ville est liée au Rhône, s’appuyant également sur des enquêtes géo-photographiques que Pierre Suchet a réalisées sur les rivières urbaines en lien avec des chercheurs en sciences humaines.

Elle révèle qu’à la fin du XIXe siècle, les constructions du canal de Jonage et de l’usine hydroélectrique ont transformé le territoire, permettant le développement de l’industrie et l’arrivée massive de populations. Et comment, par la suite, le déclin des transports fluviaux, la multiplication des axes routiers et des projets d’aménagements urbains ainsi que l’artificialisation massive ont conduit à un effacement du fleuve de la vie quotidienne et du paysage urbain.

Pédagogique et interactive, l’exposition questionne les enjeux sur la ressource en eau dans les années à venir, permettant aux Villeurbannais de découvrir le plan de transition écologique élaboré par la Ville qui favorise l’accès à l’eau et au droit à l’eau (gratuit pour les personnes indigentes), le maintien de la pleine terre dans les projets immobiliers, la désimperméabilisation des sols comme dans les cours d’école ou encore la renaturation de la ville pour diminuer la surchauffe urbaine…

Aqua Rize – Du 15 janvier au 21 novembre 2026 au Rize de Villeurbanne