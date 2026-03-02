Actualité
la Saône en crue en février 2021.
Image d’archives de la Saône en crue en février 2021. @LD

La Saône à Lyon toujours en vigilance jaune crues

  • par La Rédaction

    • Le département du Rhône a une nouvelle fois été placé en vigilance jaune crues ce lundi 2 mars 2026.

    Si le niveau de la Saône est en baisse depuis la semaine dernière, la vigilance est toujours de mise à Lyon. Ainsi, Météo France a une nouvelle fois placé le département du Rhône en vigilance jaune crues ce lundi 2 mars 2026.

    La lente décrue de la Saône à Lyon va se poursuivre dans les prochains jours.

    A noter également que le département de la Savoie est toujours en vigilance jaune avalanches. C'est le dernier département d'Auvergne-Rhône-Alpes concerné par une vigilance.

