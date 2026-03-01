Des élus écologistes s’alertent du rôle de "conseiller spécial" de Laurent Wauquiez à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

26 élus du groupe les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont écrit au président du Conseil constitutionnel "afin de signaler l’exercice informel de fonctions exécutives par Laurent Wauquiez au sein du conseil régional".

Laurent Wauquiez jouerait-il "sur deux tableaux" à la Région Auvergne-Rhône-Alpes ? C’est ce qu’affirment 26 élus du groupe les Écologistes, qui annoncent avoir écrit à la préfète de Région Fabienne Buccio, au Conseil constitutionnel et à la présidente de l’Assemblée nationale "afin de signaler l’exercice informel de fonctions exécutives par Laurent Wauquiez au sein du conseil régional".

"Comment peuvent-ils nous promettre la main sur le cœur qu’ils ne contournent pas la loi sur le non-cumul ?"

Pour rappel, après son élection en juillet 2024 en tant que député de Haute-Loire, Laurent Wauquiez avait démissionné de son poste de président de Région "pour se mettre en conformité avec la loi", soulignent les élus dans un communiqué. Laurent Wauquiez avait alors été nommé "conseiller spécial" par le nouveau président, Fabrice Pannekoucke en septembre 2024, "faisant ainsi fi de la loi sur le non-cumul des mandats", dénoncent-ils toujours. Et d’ajouter : "Laurent Wauquiez est d'ailleurs présenté comme membre de l’exécutif et il continue de figurer sur la page dédiée à l’exécutif sur le site internet de la Région. Aucun sujet n’échappe à son "portefeuille spécial", il intervient sur l’ensemble des sujets politiques majeurs, quelle que soit la thématique concernée".

Ainsi, Laurent Wauquiez pourrait être présenté comme "un membre à part entière de l’exécutif régional, voire comme son principal représentant", notent encore les écologistes. "Son omniprésence dans les prises de parole, la représentation et la communication institutionnelle ne laisse guère de doute quant à cette combine : elle vise à maintenir sa position centrale au sein de l’exécutif tout en se soustrayant au respect de la loi sur le non-cumul des mandats", tancent-ils toujours. Myriam Laïdouni, conseillère régionale de l’Isère, ironise : "Comment peuvent-ils l’afficher dans l'organigramme de l’exécutif, avoir sa signature sur tous les courriers, le laisser trôner en majesté et nous promettre la main sur le cœur qu’ils ne contournent pas la loi sur le non-cumul ?".

Maxime Meyer, co-président du groupe Les Écologistes au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, estime par ailleurs que le "conseiller spécial" Laurent Wauquiez "joue sur tous les tableaux" et qu’il est "urgent que cette manœuvre cesse et que le conseil régional retrouve un fonctionnement respectueux de nos lois et de nos institutions".

