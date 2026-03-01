Actualité
Municipales à Villeurbanne : des militants tractent devant la mosquée Othmane, son recteur réaffirme sa "neutralité politique"

  • par Clémence Margall

    • Son recteur Azzedine Gaci refuse que la mosquée soit utilisée, "de près ou de loin, pour laisser entendre une quelconque forme de soutien à un parti ou à un candidat".

    Alors que la campagne des élections municipales bat son plein dans la métropole lyonnaise, une photo prise lors d’une opération de tractage a créé un léger malentendu ce week-end. Vendredi 27 février, Virginie Demars, élue Renaissance à Villeurbanne et colistière de la candidate Les Républicains (LR) Sophie Cruz, s’est rendue avec d’autres militants devant la mosquée Othmane pour rencontrer les riverains du quartier des Buers, avant de poster des photos sur les réseaux sociaux.

    Une opération de communication qui n'a pas manqué de faire réagir le recteur de la mosquée. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, Azzedine Gaci a tenu à rappeler que la mosquée "ne souhaite, en aucune manière, être associée à la campagne électorale en cours. Elle refuse que son nom, son image ou ses activités soient utilisés, de près ou de loin, pour laisser entendre une quelconque forme de soutien à un parti ou à un candidat". Et d'ajouter : "Fidèle à sa vocation spirituelle et à sa neutralité politique, la mosquée Othmane invite tous les candidats à respecter ce principe fondamental et à préserver la sérénité de ce lieu de culte".

    "Erreur de com'"

    Interrogée par nos confrères du Progrès, Virginie Demars reconnaît "erreur de com’" et assure qu'il n'y avait "pas de volonté de mettre la mosquée en difficulté". Elle indique par ailleurs que les militants se trouvaient "sur le trottoir d’en face, pas à la sortie même de la mosquée" et qu'ils avaient "discuté avec les fidèles. On leur souhaitait un bon ramadan, c’était un bon moment".

