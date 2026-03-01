Mobilités, logement… Les riverains du quartier Bellecombe interpellent les candidats aux municipales à Lyon et Villeurbanne

Le Comité d’Intérêt Local de Bellecombe (C.I.L Bellecombe Lyon/Villeurbanne) demandent des réponses aux candidats pour les municipales à Lyon et Villeurbanne, notamment concernant les futurs projets immobiliers et la ligne de tramway T9.

Logement, mobilités, jeunesse… Le Comité d’Intérêt Local de Bellecombe (C.I.L Bellecombe Lyon/Villeurbanne) veut des réponses. En vue des élections municipales qui se tiendront dans 15 jours, les riverains du quartier Bellecombe interpellent dans un communiqué les candidats de Lyon et Villeurbanne concernant les futurs projets immobiliers prévus sur les deux communes. "La proximité avec le pôle d’affaire Part-Dieu génère des convoitises, mais nous voulons être sûrs que notre quartier ne deviendra pas le prolongement de ces tours d’immeubles qui ne cessent de sortir de terre", s’inquiètent-ils.

Vieux bâtiments, voie ferrée qui "crée une barrière physique", commerces qui "souffrent" dans les rues Notre-Dame et d’Alsace : "Il faudrait une incitation financière ou voir avec une association de commerçants pour inverser la tendance et proposer de nouveaux services de proximité", plaident-ils. Pour appuyer leurs propos, ils citent notamment le chantier de l’ancien DOJO du Judo Club Lugdunum rue de la Viabert et le projet EIFFAGE situé sur un terrain des Hospices Civils de Lyon "qui ne bouge pas".

Le C.I.L Bellecombe Lyon/Villeurbanne estime par ailleurs qu’en raison du nombre de logements sociaux du quartier, "nous apparaissons à la limite d’être considéré comme quartier sensible", écrivent-ils toujours. Et d’ajouter : "Ces logements sociaux sont souvent habités par des familles avec enfants, nous avons un centre de loisirs, Com’Espression, mais celui-ci est limité en capacité d’accueil. Des moyens doivent être mis en place pour une nouvelle maison des jeunes, cela peut aussi permettre de mieux accompagner ces groupes d’adolescents qui traînent dans les rues".

Une "erreur" de faire passer trois lignes de tramway

Les griefs des riverains contre le tramway T9 n’ont également pas disparu. "Nous avons pu préserver quelque peu les terrasses des restaurants, mais cette partie est très minérale et en été, la canicule sera terrible !", dénoncent-ils. Ils restent par ailleurs "persuadés" que c’est "une erreur de faire venir trois lignes fortes de tramway jusqu’à la Place Charles Hernu" et demandent aux candidats à ce que "cette ligne T9 soit repensée et qu’elle s’arrête au campus de la Doua, (ce quai existant pourra servir de zone de retournement pour les tramways)" et qu’un système de vidéosurveillance soit installé sur cet axe.

Enfin, concernant la place du piéton place Charles Hernu, la situation serait devenue "un enfer". Ils précisent : "Les piétons s’engagent rue des Émeraudes, mais ensuite, ils n’ont potentiellement plus la priorité face aux tramways, ensuite, il y a les pistes cyclables, après vient le Cours Vitton et les différentes mobilités. L’inquiétude est d’autant plus forte qu’il y a beaucoup d’enfants qui se retrouvent, sans oublier les personnes à mobilité réduite et la proximité de l’association Valentin HAÜY". Le C.I.L Bellecombe Lyon/Villeurbanne demande enfin aux candidats si une suppression de feux tricolores est prévue dans le quartier, alors que la Ville de Lyon en "diminue" le nombre.

