Menacés depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon, plusieurs syndicats se mobiliseront mardi

  • par Clémence Margall

    • Depuis la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, les syndicats dénoncent plusieurs attaques et menaces venant de l’extrême droite. Ils se réuniront mardi 3 mars place Guichard.

    Les organisations syndicales seront nombreuses mardi 3 mars place Guichard, dans le 3e arrondissement de Lyon. Dans un communiqué, la CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaires, Unsa, CNT-SO et la CNT du Rhône annoncent qu’ils se réuniront dès 12 h 30 devant la Bourse du travail pour dénoncer "l’attaque à la barre de fer du local de l’Union Départementale Solidaires Rhône dans la nuit du 14 au 15 février 2026 ainsi que la menace d’attaque à la bombe sur les locaux du syndicat CGT de la Ville de Lyon reçue le 21 février 2026".

    Lire aussi : Menaces de morts, alerte à la bombe : le groupe régional des écologistes dénonce "une atteinte grave à la démocratie"

    "Associations fallacieuses suggérées par l’extrême droite"

    Selon les organisations, ces attaques "font suite à des associations fallacieuses suggérées par l’extrême droite après les violences qui ont conduit à la mort tragique d’un militant nationaliste" le 14 février dernier. La menace d’attaque à la bombe avait, en effet, été revendiquée par des militants "ouvertement" d’extrême droite. Ils ajoutent : "Ces attaques sont des exemples de la volonté de mettre sous pression les organisations syndicales".

    Toujours dans leur communiqué, les syndicats rappellent que "la défense des libertés syndicales, de la liberté d’expression, d'opposition et de contestation est fondamentale pour nos organisations syndicales". Ils assurent enfin qu’ils "continueront d’être mobilisés pour défendre les droits et libertés syndicales et pour dénoncer les stratégies d’intimidation à leur encontre".

    Lire aussi : La préfète du Rhône saisit la justice après la possible résurgence d’un groupuscule d’ultra-gauche

