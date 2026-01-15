Le ministre de l'Éducation nationale en déplacement à Lyon vendredi 16 janvier

France’s Education Minister Edouard Geffray leaves at the end of a visit to the Gustave Ferrie vocational high school in the 10th arrondissement of Paris, in Paris on November 7, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Edouard Geffray sera en déplacement dans l'académie de Lyon vendredi 16 janvier.

Le ministre de l'Éducation nationale, Edouard Geffray se rendra à Lyon et Givors vendredi 16 janvier dans le cadre d'un déplacement "sur la thématique de l'école dans les territoires" indique le ministère. "Lors de ce déplacement, Édouard Geffray annoncera la généralisation, en 2026, des observatoires des dynamiques rurales à l’ensemble du pays", poursuivent les services de l'État.

Le ministre annoncera par ailleurs la labéllisation de nouveaux territoires éducatifs ruraux qui "vise à soutenir la réussite des élèves issus des territoires ruraux". Enfin, Edouard Geffray présentera des mesures pour les établissements confrontés "à de très grandes difficultés sociales, sans pour autant relever de l'éducation prioritaire".

Le ministre se rendra d'abord au collège Paul Vallon de Givors, bénéficiaire de ces mesures spécifiques. Il se rendra ensuite à la préfecture du Rhône à Lyon pour une réunion sur la mise en place de l'observatoire des dynamiques rurales et territoriales.