Du soleil et de la douceur ce lundi à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

Ce lundi 2 mars 2026, le temps s'annonce une nouvelle fois lumineux et doux, avec des températures qui atteindront les 16 degrés au meilleur de la journée.

Pour débuter ce mois de mars 2026, le temps s'annonce ensoleillé et doux à Lyon. Le ciel sera globalement lumineux tout au long de la journée, malgré des nuages remontant du sud mais qui resteront inoffensifs.

Côté températures, il fait 8 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs au dessus des normales de saison sous un vent de sud sensible qui pourra atteindre les 50 km/h à Lyon.