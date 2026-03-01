Les travaux prévus sur les routes autour de Lyon la semaine prochaine

A7, A450, D302… Plusieurs travaux vont impacter la circulation autour de Lyon dès demain, lundi 2 mars. Lyon Capitale fait le point.

Différents travaux d’entretien vont être réalisés la semaine prochaine sur les axes routiers autour de Lyon. Les automobilistes devront ainsi éviter l’A7 entre le nœud de Pierre-Bénite et le nœud de Saint-Fons, en direction de Marseille, du 2 au 3 mars inclus, de 21 heures à 5 heures le lendemain. La circulation sera, en effet, interdite sur cet axe.

Sur l’A450, la circulation sera par ailleurs réduite le 3 mars de 13 heures à 16 heures, entre Irigny (diffuseur n°5) et le nœud de Pierre-Bénite, en direction de Lyon. Le même jour, la circulation sera réduite sur l’A47 entre Givors Ouest (diffuseur n°10) et Rive-de-Gier (diffuseur n°11), en direction de Saint-Etienne de 9 heures à 16 heures.

Enfin, du 2 au 3 mars inclus, de 20 heures à 6 heures le lendemain, la circulation sera interdite sur la D302 entre Meyzieu et Pusignan, en direction de Pusignan, pour des travaux d’entretien.

Plusieurs opérations sur le périphérique Nord

Le périphérique Nord sera également concerné par plusieurs opérations d’entretien tout au long de la semaine. Dès demain, de 21 heures à 5 heures le lendemain, la circulation sera réduite, en direction de Paris, sous le tunnel de Caluire. Mardi, la circulation sera sera interdite, sous le tunnel Quai Bellevue, puis réduite, en direction de Paris, sous les tunnels de Rochecardon et de la Duchère de 21 heures à 5 heures le lendemain.

Mercredi, la circulation sera réduite, en direction de Genève, sous les tunnels de la Duchère et de Rochecardon aux mêmes horaires. Enfin, le 5 mars, la circulation sera réduite, en direction de Genève, sous le tunnel de Caluire, pour des travaux d'entretien.

