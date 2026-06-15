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Image d’illustration. (© Tim Douet)

Lyon : un ancien proviseur condamné à six ans de prison pour agression pédocriminelle

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 11 juin, l'ex-principal du collège Gabriel-Rosset, à Lyon 7e, a été condamné à six ans de prison pour agression pédocriminelle sur une jeune fille.

    Le procès de Xavier Bocquel, ex-principal du collège Gabriel-Rosset, à Lyon 7e, s’est tenu jeudi 11 juin. Pour rappel, le principal avait été placé en garde à vue en juillet 2025, puis écroué en détention provisoire pour "agression pédocriminelle" sur une petite fille. Le suspect avait été arrêté dix jours après les faits.

    Quatre ans de prison ferme

    En garde à vue, le mis en cause avait avoué les faits. Il les a à nouveau avoué lors du procès. Selon les informations du Progrès, ce dernier a affirmé avoir déshabillé la victime, commis des attouchements dans différentes zones du corps et commis une autre agression sexuelle avec sa langue. Il a pris des photos de la victime dénudée, qu’il pensait endormie, puis à nouveau d’autres clichés le lendemain matin de la victime habillée, en cadrant sur son entrejambe. Les images ont été conservées sur la carte de l’appareil photo, son ordinateur et un disque dur.

    Le prévenu affirme avoir immédiatement regretté et être horrifié par les faits commis. De son côté la victime souffrirai d'épisodes d'angoisse et de flashs.

    L'ancien proviseur de 53 ans a finalement écopé de six années de prison, dont quatre ans ferme avec maintien en détention et obligation de soins. Une interdiction définitive d’activité, même bénévole, en contact avec des mineurs a également été prononcée. Le procès intervient dans un contexte tendu, quelques jours seulement après l'affaire Lyhanna ayant secoué la France entière.

    Lire aussi : Plaintes pour viol dans un centre périscolaire à Charly : un animateur mis en examen

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