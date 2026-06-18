Svetlana Arefiev expose ses tableaux peints qui intègrent les croquis réalisés par le chirurgien vasculaire Serguei Malikov avant ses opérations. Histoire de rendre visible la vie à l’intérieur des corps.

Créée sous le commissariat de Françoise Souchaud, présentée à la chapelle Notre-Dame de l’île Barbe, l’exposition Pulsations réunit la peintre lyonnaise Svetlana Arefiev et le chirurgien vasculaire Serguei Malikov autour d’un projet surprenant, élaboré durant trois ans.

Tous les deux sont russes et vivent en France depuis longtemps. Elle fut formée à l’école des Beaux-Arts de Moscou avant de devenir restauratrice de tableaux au musée d’architecture de la ville tandis que lui, chef de service de chirurgie vasculaire au CHRU de Nancy, répare les veines et les artères.

Dédoublement. Crayons de couleur sur papier © Svetlana Arefiev

“Le projet est né, nous dit Svetlana Arefiev, lors d’une discussion où j’ai découvert que Serguei réalisait des croquis avant ses interventions pour expliquer au patient ce qu’il allait faire. Outre qu’ils étaient très beaux, j’ai ressenti quelque chose de fort car derrière il y avait une vie, une histoire. L’idée m’est venue de les intégrer à mes peintures pour rappeler ces corps sans l’énergie vitale du sang et faire apparaître la vie qui circule à nouveau, révéler ce chemin vers la réparation et la restauration. L’idée de renaissance est importante pour moi car ma pratique fait également référence à cette période de l’histoire de la peinture.”

Confronter le visible et l’invisible, réfléchir au fait que, dans un univers où selon elle tout est lié, nous soyons capables de réparer les corps nous amenant ainsi à voir le monde autrement pour tenter de le restaurer et le sauver est bien ce qui sous-tend la démarche artistique de Svetlana.

S’il est impossible de dévoiler comment les croquis apparaissent sur les tableaux alors qu’en entrant dans le parcours on ne voit rien, on ira découvrir sans hésitation cette installation où la musique et les lumières sont importantes, avec également un film qui explique le travail effectué autour des œuvres.

Pulsations – Du 18 juin au 11 juillet à la chapelle Notre-Dame de l’île Barbe, Lyon 9e – souchaudartprojectlyon.fr