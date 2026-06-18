L’entreprise néerlandaise G-Star Raw ouvre une boutique de vêtements pour enfant à Romans-sur-Isère fin juin 2026. Il s’agit de la première implantation de la marque dans un centre-ville français.

G-Star Raw fait son entrée dans le centre commercial à ciel ouvert Marques Avenue situé à Romans-sur-Isère (Drôme). Elle remplace une boutique multimarques de vêtements et ne vendra désormais que ses propres produits. L’entreprise a choisi de s’implanter à Romans-sur-Isère afin de profiter du dynamisme concurrentiel et du potentiel commercial de Marques Avenue. Cette nouvelle boutique drômoise s’ajoute aux sept autres points de vente physiques que G-Star possède en France.

Marques Avenues à Romans-sur-Isère rassemble 88 boutiques et restaurants sur une surface totale de 15 000 m². Le centre commercial accueille chaque année 1,5 million de visiteurs par an.

Fondée en 1989 aux Pays-Bas, l’entreprise s’est spécialisée dans la vente à prix réduits de vêtements haut de gamme en fin de série ou issus d’anciennes collections (outlet en anglais). Encore peu présente en France, G-Star Raw dispose néanmoins de plusieurs succursales dans le reste de l’Europe, ainsi qu’en Asie et en Amérique du Nord.

Les locaux de cette boutique, d’une surface de 150 m², accueille une équipe de quatre personnes, dont trois vendeurs à temps plein. La responsable nous confirme que ces trois salariés travaillaient et vivaient déjà à Romans-sur-Isère avant l’ouverture.