Expos de l’été : dans la Loire, de fabuleux chapeaux du monde entier

L’atelier-musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon révèle les œuvres de la 15e édition des Rencontres Internationales des Arts du Chapeau, un concours lancé aux créateurs du monde entier dont le thème était cette année “L’art et la manière”.

Au total, 126 chapeaux ont été réceptionnés (89 sont exposés) et 10 prix ont été attribués par un jury présidé par le grand modiste britannique Stephen Jones. Peints, dessinés, gravés, sculptés, photographiés, filmés, chantés, contés… les chapeaux sont présents dans toutes les formes d’expression artistique et rivalisent d’ingéniosité et de technicité.

On citera le prix de la créativité pour Saar Snoek (Pays-Bas) avec Sottobosco (sous-bois), une parure de tête avec petite base en crin laitonné, recouverte de mousse en fil de soie bouclée du Japon, teinte à la main, auréolée de végétation mais aussi de papillons et d’une hirondelle, qui s’inspire des natures mortes peintes au XVIIe siècle par l’artiste néerlandais Otto Marseus van Schrieck.

15e édition des Rencontres Internationales des Arts du Chapeau - “L’art et la manière” – Jusqu’au 2 novembre à l’atelier-musée du Chapeau de Chazelles-sur-Lyon (Loire)

