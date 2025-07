Le renouvellement des abonnements jeune TCL pour l'année scolaire 2025-2026 débute ce mardi 1er juillet à Lyon.

A compter de ce mardi 1er juillet, les 4-27 ans peuvent renouveler leur abonnement jeune pour l'année scolaire 2025-2026. Les démarches sont à réaliser auprès de l'une des six agences TCL (Bellecour, Gorge de Loup, Part-Dieu, Grange Blanche, la Soie ou Villefranche-sur-Saône). En raison de l'unification des réseaux TCL, Libellule et cars du Rhône, plusieurs changements sont revanche à noter.

Dès septembre, les enfants âgés de quatre à dix ans voyageront désormais gratuitement sur l'ensemble du réseau. Les 11-25 ans et les étudiants de 27 ans ou moins, pourront quant à eux choisir une formule élargie en dehors de la Métropole suivant leurs besoins.

Pour les scolaires, attention à ne pas se tromper à la rentrée. Les lignes scolaires du second degré seront elles aussi unifiées sous le nom "Junior Direct" et adopteront une nouvelle numérotation allant de 300 à 999. Un plan des nouveaux arrêts et numéros de bus sont à retrouver sur le site TCL.

