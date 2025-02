Expo : une couleur mythique au musée de Fourvière

Le musée de Fourvière expose quarante artistes pour célébrer le noir impérial, couleur mythique qui révolutionna l’industrie de la soie au XIXe siècle.

Organisée par Mirabilia Lyon, l’exposition Noir Impérial réunit des artistes et artisans d’art pour célébrer cette invention teinturière, mais aussi couleur mythique et novatrice qui changea au XIXe siècle l’industrie textile, notamment celle de la soie.

Elle rend ainsi hommage aux Gillet, une famille française de la bourgeoisie lyonnaise spécialisée dans l’industrie textile et chimique qui contribua à l’essor de la ville de Lyon et de sa région de 1834 à 1976. Le père, François Gillet, inventa, entre autres, un procédé qui lui permit d’obtenir un noir au chatoiement jugé sans égal, le “noir impérial”, sommet de la mode sous le Second Empire.

Œuf en verre de Norberto Moretti

De nombreux artistes s’en sont emparés pour le sublimer à travers plusieurs pratiques : la marqueterie de paille, le verre, la céramique, la plumasserie, la corderie, la soie, la bijouterie, le bois, le dessin, la mode, le feutre de laine, la joaillerie, l’art papier et métal, le design mobilier, l’art textile et la photographie d’auteur. L’exposition s’annonce exceptionnelle avec également la présence d’un lavis de Gao Xingjian, peintre et prix Nobel de littérature en 2000.

Pierre Souchaud, essayiste fondateur de la revue Artension dit à son sujet : “Dans ce lavis dont la force expressive vient de la grande sobriété formelle, on ressent le vertige rédempteur de l’homme en fusion avec la noblesse et le mystère de vastes paysages imaginaires propices au libre envol de l’âme.”

Sculpture de Lise Gonthier

À noter, le 20 février, une conférence d’Isabelle Moulin, muséographe spécialisée dans le domaine de la soie, du textile et du patrimoine industriel, directrice artistique du Silk me Back. Elle proposera quelques clés de lecture de cette couleur à travers une pièce personnelle et évoquera ses multiples nuances découvertes au cours de ses missions sur la Route de la soie.

Noir Impérial – Du 11 au 23 février au musée de Fourvière

Conférence d’Isabelle Moulin, le 20 février de 18 h à 20 h 30, salle des Confluences du Carré Fourvière (sur réservation) salon-mirabilia.fr