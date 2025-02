"Le Cercle de craie", une comédie sur le pouvoir et la justice au théâtre des Marronniers

Comme à son habitude, le Théâtre des Marronniers met en avant une compagnie émergente avec ce spectacle créé par la Cie Microbiote : Le Cercle de craie

Haitang, une jeune fille vendue comme esclave dans une maison de thé, est mariée de force et dépossédée de son enfant. Mais un nouveau jugement doit être prononcé par l’empereur : celui du Cercle de craie.

L’amour empêché, la corruption, la jalousie jalonnent le destin de cette jeune fille dans une histoire qui a traversé les siècles et les cultures. Véritable conte populaire issu d’une légende chinoise, mâtiné d’un humour redoutable et d’une langue poétique remarquable, Le Cercle de craie est une pièce pour cinq comédiens. Une comédie sur le pouvoir et la justice.

Le Cercle de craie – Du 13 au 21 février au théâtre des Marronniers