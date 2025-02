Le Semnoz, victime du réchauffement climatique 

En Haute-Savoie, la station de ski du Semnoz subit des difficultés économiques liées au réchauffement climatique.



La station du Semnoz, située à 1 700 mètres d’altitude en Haute-Savoie, fait face à un niveau d’enneigement de plus en plus insuffisant. Selon les observations des experts et des responsables locaux, la neige est devenue une denrée rare dans la station, compliquant le damage des pistes. Météo-France ne dispose pas de relevés spécifiques pour cette station, mais les données des massifs voisins confirment cette diminution de l’enneigement.

Un avenir incertain

Pour pallier le manque d'enneigement, cinq canons à neige ont été installés en 2017, mais leur efficacité reste limitée en raison des restrictions d’eau. De plus, les mauvaises conditions météorologiques compliquent l’exploitation du versant sud de la station. Face à ces difficultés, la municipalité d’Annecy envisage une réflexion sur l’avenir de la station à l’horizon 2040.

"Très clairement, on n’investira pas sur du ski alpin et sur de nouvelles infrastructures, ça n’a plus de sens"

Frédérique Lardet, présidente du Grand Annecy

Si le ski reste une tradition ancrée dans la région, Frédérique Lardet, présidente du Grand Annecy, s’interroge sur la pertinence d’investir dans des infrastructures alpines : "ce qui n’est plus possible, c’est de financer un déficit de 1,2 million d’euros chaque année pour le Semnoz. Très clairement, on n’investira pas sur du ski alpin et sur de nouvelles infrastructures, ça n’a plus de sens".

L’idée d’un "service public du ski" a même été évoquée par l'élue : "je considère que le Semnoz fait partie du service public, l’idée est de ne pas faire de perte ni de bénéfice, donc j’ai demandé aux agents de travailler sur le calcul d’un prix au forfait qui resterait raisonnable". Certains plaident pour une transformation de la station, avec un possible recentrage sur l’apprentissage du ski pour les enfants et une diversification des activités pour réduire la dépendance à l’or blanc.