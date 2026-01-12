Actualité
Fabentech a été choisi pour préparer l’Europe aux menaces bioterroristes. (Image d’illustration / Hadrien Jame)

À Lyon, une entreprise se prépare à commercialiser un antidote à la ricine

  • par La rédaction

    • La biotech lyonnaise, Fabentech s'apprête à commercialiser un antidote à la principale menace bioterroriste : la ricine.

    La société biopharmaceutique française Fabentech, basée à Lyon (centre-est), a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de son antidote contre l'intoxication à la ricine, substance naturelle considérée comme représentant un risque bioterroriste, une première en France selon l'entreprise.

    20 millions d'euros de contrats déjà signés

    La ricine, qui est produite par le traitement des graines de ricin, peut constituer un poison mortel même en doses infimes. Cette autorisation de mise en marché "est la validation scientifique de notre traitement", note lundi dans un communiqué le président du directoire de la société, Sébastien Iva, et "ouvre la voie à la phase commerciale". "Plus de 20 millions d'euros de contrats sur plusieurs années" ont déjà été signés avec "différents pays européens".

    Le traitement, nommé Ricimed, "répond à un besoin médical jusqu'ici non satisfait dans la prise en charge d'intoxications graves et potentiellement mortelles" à la ricine, explique Fabentech, car il n'existait jusqu'à présent pas de contre-mesure. "Ricimed contribue au déploiement d'un bouclier sanitaire européen face aux menaces biologiques intentionnelles", souligne Sébastien Iva.

    "Neutraliser des attaques à la ricine quelle que soit la provenance"

    La thérapie développée par le laboratoire français fonctionne à base d'anticorps polyclonaux et a montré sa capacité "à cibler puis à neutraliser la ricine avant qu'elle ne provoque des dommages irréparables", note Fabentech. La technologie à large spectre utilisée permet de "neutraliser des attaques à la ricine quelle que soit la provenance", a encore expliqué Sébastien Iva à l'AFP. Technologie également en capacité de neutraliser d'autres toxines et virus, ajoute-t-il. Le traitement est destiné à être stocké en prévention.

    La société, créée en 2009 et qui compte 50 salariés, a bénéficié du soutien financier de la direction générale des Armées. Également soutenue par le programme européen HERA, elle a été la première à recevoir un prêt de la Banque européenne d'investissement dans le cadre de la stratégie européenne de renforcement de la préparation contre les menaces biologiques. Fabentech travaille main dans la main avec les gouvernements, les organisations de santé et l'armée française pour développer des traitements d'urgence contre des virus et toxines mortels identifiés comme des risques majeurs pour la santé publique.

    En janvier 2023, deux Iraniens soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat "islamiste" chimique à la ricine et au cyanure avaient été arrêtés en Allemagne. La ricine a aussi été utilisée lors de la guerre froide avec la technique dite du "parapluie bulgare" tireur de poison. En 1978 à Londres, le dissident bulgare Guéorgui Markov avait ainsi été assassiné après avoir été piqué par le parapluie qu'avait laissé tombé un homme. Pris d'une forte fièvre, il était décédé à l'hôpital et lors de l'autopsie, une capsule pleine de ricine avait été découverte dans sa jambe.

