Actualité
Le Grand Parc de Miribel-Jonage

La Ville de Lyon obtient le vélo-score B, d'autres communes de la Métropole restent à la traîne

  • par Loane Carpano

    • Lundi 12 janvier, la Ville à vélo a dévoilé les résultats de son vélo-score. Lyon s'impose en étant la seule ville de la Métropole à obtenir le vélo-score B.

    En termes de vélos, la Ville de Lyon est exemplaire. C'est en tout cas ce que démontre les résultats du vélo-score de l'association "la Ville à vélo", dévoilés ce lundi 12 janvier.

    Présenté de la même manière qu'un nutri-score, le vélo-score vise à dresser un bilan du mandat actuel, en termes de vélo. Pour cela, l'association se base sur plusieurs données, dont la sécurité, les infrastructures cyclables, le stationnement vélo et le ressenti des usagers sur la Métropole de Lyon.

    Lyon s'illustre ainsi en tant que seule ville de la Métropole à obtenir le vélo-score B. Les villes de Villeurbanne, Chassieu et Couzon décrochent quant à elles le vélo-score C "en progrès" et figurent parmi les bonnes élèves. Au sein de la Ville de Lyon, le 7e arrondissement prend la tête, suivi du 6e et du 3e, tous trois détenteurs du vélo-score B : "Très bien".

    Une partie de la Métropole à la traîne

    Le reste des communes de la Métropole semblent quant à elles en retard en obtenant le score D. Le vélo-score E a été attribué à plusieurs communes des extrémités de la Métropole, telles que Saint-Priest, Jonage, ou encore Limonest.

    Face à ses résultats, la Ville à Vélo dit "regretter l’opposition systématique de certaines communes aux aménagements cyclables proposés par la Métropole, au détriment des cyclistes." L'association cite par exemple les communes de Caluire-et-Cuire, ou d'Oullins Pierre-Bénite, toutes deux dirigées par des maires LR (Les Républicains).

    Lire aussi : La Ville à Vélo appelle les candidats aux Municipales et Métropolitaines à poursuivre les Voies Lyonnaises

