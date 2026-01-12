Actualité
L'association PAZ demande la fin du parc zoologique de la Tête d'or.

PAZ demandera la fermeture du zoo de Lyon lors du meeting de Grégory Doucet

  • par Loane Carpano

    • Le 17 janvier prochain, le collectif de défense animale, PAZ, devrait intervenir en amont du meeting de Grégory Doucet pour demander la fermeture définitive du zoo de Lyon.

    Le premier meeting des Ecologistes s'annonce animé à Lyon. Alors que le maire sortant et candidat à sa réélection, Grégory Doucet organisera son premier rassemblement au Sucre le 17 janvier prochain, l'association de défense animale PAZ prévoit une action : "Il est temps de passer des belles paroles aux actes", prévient Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ, dans un communiqué transmis à la presse ce lundi.

    Lors de cette action, le collectif demandera à Grégory Doucet de signer une charte relative à la condition animale et de s'engager à fermer le zoo de Lyon s'il est réélu. Des tracts seront par ailleurs distribués à l'entrée du meeting dès 16 h 15.

    500 000 euros investis pour le zoo

    Mobilisé depuis plusieurs années pour la fermeture du zoo de Lyon, le collectif PAZ revendique la fermeture du site et le placement des animaux dans des sanctuaires : "Concrètement, puisque cela ne peut se faire du jour au lendemain, nous demandons à ce que la mairie acte sa volonté de fermer à terme le zoo et enclenche un plan d’actions en ce sens", précise PAZ.

    Le plan d'action détaillé par le collectif prévoit notamment, la fin de la reproduction des animaux et de toutes nouvelles acquisitions. PAZ demande également à la mairie de Lyon de "se saisir de toutes les opportunités qui lui seront offertes" pour replacer les animaux en sanctuaire.

    A noter que le maire de Lyon a toujours refusé cette fermeture qualifiant le site de "lieu de protection". Près de 500 000 euros ont par ailleurs été récemment investis par la municipalité pour améliorer les enclos, végétaliser les espaces et garder le public à distance des animaux.

    Lire aussi : PAZ annonce une nouvelle mobilisation pour la fermeture du zoo de Lyon

    À Lyon, une entreprise se prépare à commercialiser un antidote à la ricine

