Polar : les faux-semblants de Meï Lepage, flic lyonnaise et romancière

Pour son premier roman, la lyonnaise Meï Lepage réussit un joli coup en nous offrant un polar à l’écriture tranchante qui nous tient en haleine de bout en bout.

Un premier roman ressemble parfois à une moisson. On cueille enfin le fruit des idées qui ont lentement germé, évolué, qui ont été arrachées ou au contraire se sont enracinées durant le temps de l’écriture. Pour Meï Lepage, jeune autrice lyonnaise, ce premier opus s’apparente à une récolte fructueuse après cinq longues années de gestation.

En se lançant dans l’écriture de cette enquête policière, la romancière de 29 ans connaissait déjà bien son sujet. Dans la vraie vie, elle est gardienne de la paix à Lyon dans une unité de terrain et a été autrefois affectée dans la ville d’Annemasse en Haute-Savoie, où elle a commencé à écrire ce polar à multiples tiroirs.

Le personnage principal du roman, Emma Fauvel – sorte d’alter ego romancée de l’autrice – connaît bien aussi cette petite ville frontalière de Genève. Elle y est née et s’était promis de ne plus y remettre les pieds. Mais cette jeune enquêtrice de la PJ parisienne n’a pas d’autres choix que d’y retourner. Elle est sollicitée par sa hiérarchie pour élucider la disparition troublante d’une jeune femme, dont elle était elle-même proche autrefois. Cette dernière, vient d’être enlevée sept ans après avoir été séquestrée une première fois. Le ravisseur n’avait à l’époque pas été identifié. Le lieu et le mode opératoire, tous deux identiques, laissent à penser que ce dernier a récidivé.

Mais en menant ses investigations, la jeune policière va faire face aux fantômes du passé qu’elle avait tenté d’effacer de sa mémoire. Et elle ne sortira pas indemne de cette épreuve. D’autant plus qu’il lui sera nécessaire de s’affranchir dangereusement des règles et de contourner la loi pour résoudre cette enquête…

Dans ce thriller psychologique, Meï Lepage réussit à nous proposer un récit palpitant qui suit le point de vue – et surtout les états d’âme – de son héroïne. La plume est vive, tranchante et laisse entrevoir les fêlures de son personnage. Et c’est probablement l’une des forces de ce polar. Il ne se contente pas de proposer un scénario documenté sur l’univers de la police et d’être intelligemment construit. Il sait aussi jouer avec la dualité de ses personnages, qui semblent tous éprouver un certain plaisir à nous mener vers des fausses pistes… On est tenu en haleine jusqu’au dénouement, qui nous emmène vers les tréfonds pas toujours reluisants de la nature humaine.

Ce premier roman à l’écriture marquée par un certain regard générationnel – celle de la Gen Z- a remporté un vif succès à Foire du livre de Francfort cet automne. Ses droits de traduction ont ainsi déjà été vendus aux plus grandes maisons d’édition européenne. Cerise sur la gâteau, la jeune romancière est invitée au festival Quais du Polar en avril prochain et figurera aux côtés des plus grands auteurs de la littérature policière.

Sécher tes larmes. Une enquête d’Emma Fauvel ‑ Meï Lepage, éditions Verso (Seuil), 432 pages, 19,90€

Sortie le 16 janvier - Lancement et dédicace à la libraire Traits d’Union (Lyon 7e) le 15 janvier.

Quais du Polar, du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026