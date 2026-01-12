Les branches de l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi le 3 septembre 2025 ont été en partie sciées dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 janvier 2026 Crédit : Ville de Saint-Genis-Laval

L'olivier planté à Saint-Genis-Laval en mémoire d'Ilan Halimi, a été mutilé dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 janvier.

En août dernier, un olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi était abattu par acte d'antisémitisme à Epinay-sur-Seine. En soutien, plusieurs villes de France, dont Saint-Genis-Laval, Lyon, ou Bron, avaient à leur tour planté un olivier en hommage au jeune juif torturé, puis tué, en raison de sa religion.

Près de quatre mois après la plantation de l'olivier de Saint-Genis-Laval, un nouvel acte d'antisémitisme a été perpétré. Dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 janvier, l'olivier planté dans le parc de la Villa Chapuis a été mutilé.

Les branches de l'arbre ont été coupées dans la nuit de samedi à dimanche.

"Un nouvel olivier sera planté"

Révélés par la mairie, les faits ont immédiatement été condamnés par la maire de Saint-Genis-Laval: "Cet acte indigne, qui vise un symbole de mémoire, de lutte contre l’antisémitisme, de paix et de fraternité, constitue une atteinte grave aux valeurs de la République", dénonce Marylène Millet dans un communiqué. Elle poursuit : "Cette forme de haine et de discrimination n’a pas sa place dans notre société." La ville a par ailleurs décidé de déposer plainte ce lundi 12 janvier au matin.

Si la survie de l'arbre n'est pas menacée, un nouvel olivier sera planté en réponse à la dégradation :"La haine ne fera jamais taire la mémoire et la violence ne fera jamais reculer les valeurs de fraternité, de dignité humaine et de résistance portées par la République", réaffirme Marylène Millet.

Ilan Halimi a été enlevé en janvier 2006 par le "gang des Barbares", qui le pensait riche en raison de sa judéité. Séquestré et torturé pendant plus de trois semaines dans une cité de Bagneux, le jeune homme de 23 ans avait été retrouvé agonisant, nu, brûlé, le crâne rasé près d’une voie ferrée. Ilan a succombé à ses blessures peu de temps après avoir été secouru.

