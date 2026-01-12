Actualité
Devanture les Burgers de Papa

L'enseigne lyonnaise "Les Burgers de Papa" rachetée par un groupe parisien

  • par Loane Carpano

    • Créée à Lyon, la chaîne de restaurant "Les Burgers de Papa" et ses 21 restaurants ont été rachetés par le groupe parisien BChef.

    L'enseigne lyonnaise "Les Burgers de Papa" change de main. Créée il y a douze ans à Lyon, la chaîne de restaurant spécialisé dans le burger vient d'être rachetée par le groupe parisien BChef. Placé en redressement judiciaire en 2024, l'enseigne comptait 21 restaurants en France, dont trois dans la Métropole de Lyon.

    Cinq restaurants lyonnais

    Selon les informations de Tribune de Lyon, les 230 employés de l'enseigne lyonnaise sont désormais intégrés au groupe Bchef, portant à 450 le nombre total de salariés. Les 21 "Burgers de Papa" s'ajoutent ainsi aux plus de 50 restaurants du groupe parisien. A noter que BChef possédait déjà deux établissements lyonnais.

    En plus de cette acquisition, l'enseigne parisienne spécialisée dans les burgers prévoit l'ouverture d'une dizaine de restaurants d'ici 2027.

    Lire aussi : Au sud Lyon : Polytechnyl, la filiale française de Domo Chemicals, placée en redressement judiciaire

