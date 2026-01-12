À table
Le meilleur gamay du monde vient du Rhône

  • par Loane Carpano

    • Le morgon 2024 Jean-Paul Ruet, basé à Saint Etienne-des-Oullières (Rhône), a remporté le titre de Meilleur gamay du monde 2026.

    Le meilleur gamay du monde vient du Rhône. Samedi 10 janvier, oenologues, viticulteurs, cavistes et amateurs de vin étaient réunis au Palais des Congrès de Lyon (6e) pour élire le meilleur gamay du monde. Parmi les 615 échantillons dégustés, c'est le morgon (millésime 2024) de Jean-Paul Ruet, basé à Saint Etienne-des-Oullières (Rhône), qui l'a emporté.

    Le 16e concours international du gamay en chiffres
    - Échantillons : 615 vins en provenance de 4 pays (France, Suisse, Italie, Brésil)
    - Producteurs : 221 producteurs participants
    - Dégustateurs : 150 jurés de 6 nationalités différentes (France, Suisse, Italie, US, Belgique, Pays-Bas)

    Désigné par un jury d'exception

    Pour remporter ce titre, le gamay de Jean-Paul Ruet a d'abord dû être sélectionné parmi des vins venus du monde entier.

    Après une première sélection, un "grand jury" a re-dégusté les médaillés d’or les mieux notés afin d’élire le "Meilleur Gamay du Monde". Ce super-jury était composé d'Arnaud Chambost, meilleur ouvrier de France sommelier en 2000, Alain Rosier, vice champion du monde sommelier il y a 40 ans, Christian Gfeller, œnologue suisse, Gabriella Orosz journaliste et Mélanie Lardon caviste.

    Grâce à sa"complexité", "sa finesse" et "sa délicatesse", le cépage du rhodanien a emporté le Trophée 2026 du mielleur gamay de la planète.

    La liste des Meilleurs gamay du monde depuis 2015

    Cépage roi du beaujolais, au nord de Lyon et au sud de la Bourgogne, le gamay représentait en 2024 2,5% de la surface du vignoble français. On le trouve également en Suisse (cantons du Valais, de Vaud et de Genève), deuxième pays dans lequel il est le plus cultivé et troisième cépage rouge le plus courant. On le trouve aussi en Italie (Val d'Aoste), en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Bulgarie et en Australie.

