Palais Lumière d’Évian : 400 œuvres d’art issues d’une collection privée rare et fascinante

Avec sa nouvelle exposition Paris-Bruxelles, 1880-1914. Effervescence des visions artistiques,le Palais Lumière d’Évian nous invite à redécouvrir l’effervescence d’une époque en pleine mutation.

Inauguré en 1902, le bâtiment des anciens thermes de la ville d’Évian, actuellement le Palais Lumière, est l’un des plus beaux témoignages de l’architecture des villes d’eau du début du XXe siècle, avec notamment ses façades en céramique face au lac Léman.

Reconverti en un lieu culturel, il accueille deux expositions par an, Paris-Bruxelles, 1880-1914. Effervescence des visions artistiques étant celle à découvrir cet été, qui propose un panorama des grands mouvements artistiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, orchestrée par le commissaire scientifique Phillip Dennis Cate et William Saadé, commissaire général.

Ainsi, quatre cents œuvres, prêtées par un collectionneur privé (peintures, dessins, aquarelles, estampes, affiches, livres et revues illustrés d’artistes français et belges), nous proposent une immersion au sein de la Belle Époque, période où la France est dans une croissance économique portée notamment par les industries de pointe, durant laquelle se créent les mouvements artistiques les plus puissants, avec de fortes connexions entre les artistes de Paris et de Bruxelles.

Impressionnante par le nombre d’artistes présentés (plus de 170), elle nous invite à naviguer au cœur de dix courants artistiques et découvrir l’influence du thème de Paris, de sa banlieue et de ses campagnes, Montmartre et ses lieux de divertissement, le rayonnement de l’art japonais sur l’art européen, le symbolisme comme moyen d’évasion, la Bretagne et Pont-Aven, le néo-impressionnisme, les nabis, les XX (cercle artistique bruxellois d’avant-garde) ou encore le portrait.

Léon-Francois Comerre, Mademoiselle Achille Fould en tenue japonaise, 1885, huile sur toile © Michiel Elsevier / Stokmans

L’influence du japonisme

Le début du parcours démarre avec un espace consacré au japonisme alors que le pays fermé depuis deux cents ans s’ouvre à un Occident découvrant l’art japonais qui influencera nombre d’artistes et de mouvements comme l’Art nouveau, le nabisme ou l’impressionnisme.

Ce sont d’abord les estampes, considérées comme révolutionnaires, qui amènent les artistes français à reconsidérer leur pratique et impliquent de nouveaux choix esthétiques avec des aplats de couleurs, l’absence de perspectives, puisant dans la nature et le monde végétal, évoquant également des fragments de vie quotidienne. Claude Monnet s’en inspire par exemple dans sa série de toiles Les Nymphéas tandis que Henri Rivière (1864-1951) consacra sa vie aux estampes jusqu’à en devenir la figure majeure en France.

Henri Gabriel Ibels, Au cirque, 1883, lithographie en couleur

L’espace est prolongé par celui de l’Art nouveau, mouvement le plus japonisant, avec son travail autour des courbes et des motifs floraux qui permet aux artistes de se libérer du carcan académique et de multiplier les supports (peinture, gravure, céramique, mobilier…).

L’influence japonaise se retrouve également dans le mouvement nabi fondé notamment par Pierre Bonnard et Édouard Vuillard qui revendiquent la simplification des formes, les couleurs vives mais aussi des thématiques propres aux ukiyo-e, ou “images du monde flottant”, qui fixent des instants furtifs de la vie ordinaire.

Théophile-Alexandre Steinlen, Réouverture du Chat Noir Cabaret, 1896, lithographie en couleur

D’une grande richesse, l’exposition nous permet de découvrir l’importance d’artistes méconnus ou oubliés qui pourtant furent célèbres à cette époque. Le détour par Montmartre s’impose, là où tous les artistes se retrouvaient pour questionner et réinventer l’art, lieu de divertissement et d’encanaillement où fut créé, en 1881, le célèbre cabaret du Chat Noir.

Paris-Bruxelles, 1880-1914. Effervescence des visions artistiques – Jusqu’au 4 janvier 2026 au Palais Lumière d’Évian - www.ville-evian.fr