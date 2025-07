Au sud de Lyon, deux blessés dans une collision à Saint-Symphorien-d’Ozon 

Vendredi 4 juillet, un accident entre deux voitures a fait eux blessées à Saint-Symphorien-d’Ozon, au sud de Lyon. L’un des passagers a dû être désincarcéré.

Un accident impressionnant s’est déroulé vendredi 4 juillet dans la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, au sud de Lyon, impliquant deux véhicules . D’après nos confrères du Progrès, il était environ 22 heures lorsqu’une première voiture a percuté l’arrière du second véhicule avant que ce dernier ne fasse plusieurs tonneaux et de s’arrêter devant un arbre.

Les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale (PSIG) de Bron et la brigade de Mions ont sécurisé les lieux, puis les sapeurs-pompiers de la caserne d’Ozon, de Communay et de Givors ont procédé à la désincarcération de l’un des passagers. Les deux blessés ont été transportés à l’hôpital et une enquête a été ouverte pour déterminer. Les causes de l’accident. La vitesse pourrait être en cause.