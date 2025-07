Rhône : dernière ligne droite avant l'ouverture du nouveau collège Jacques Chirac à Limas

Vendredi 4 juillet, le Département du Rhône a reçu les clés du nouveau collège Jacques Chirac, à Limas, lui permettant ainsi de terminer les aménagements avant la rentrée scolaire de 2025.

Les nouveaux élèves sont attendus à la rentrée scolaire 2025, mais d’ici là, le Département du Rhône a encore des aménagements à réaliser. Vendredi 4 juillet, l’entreprise Léon Grosse a en effet remis les clés de l’établissement à la collectivité afin qu’elle devienne propriétaire du bâtiment.

Le collège accueillera à terme 21 classes d’enseignement général, 2 600 m2 de cour de récréation végétalisée et 2 000 m2 d’équipements sportifs. Entre 550 et 650 élèves sont attendus dès septembre. Le montant total des travaux pour le collège s’élève à 24,2 millions d’euros, indique le Département du Rhône dans un communiqué.

Le collège Maurice Utrillo rénové

Ce nouveau chantier s’accompagne des travaux de réaménagement du collège Maurice Utrillo situé à proximité, le collège Jacques Chirac étant construit sur une partie de l’emprise non bâtie de l’actuel collège. Ce dernier a bénéficié d’un plan environnemental et organisationnel, dont des espaces pour les activités sportives, un préau, une salle polyvalente et de nouvelles salles de sciences et de technologie, pour un budget de 16,7 millions d’euros.

L’ancienne médiathèque a également été conservée et sera mutualisée pour les deux collèges. Le bâtiment accueillera à terme une salle polyvalente ainsi qu’un parking commun aux deux établissements scolaires. Ce sera également le cas pour la cuisine qui deviendra commune, bien que chaque établissement ait sa propre salle de restauration.

