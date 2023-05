Immersive et festive, la 20ème Biennale de la danse annonce 48 spectacles dont 21 créations et premières françaises, avec un lieu de ralliement - les Usines Fagor - propice aux rencontres les plus folles !

Son nouveau directeur – Tiago Guedes, également directeur de la Maison de la danse, parle d’une Biennale de transition, conçue à moitié par Dominique Hervieu avant son départ.

Élaborée dans la même veine que les précédentes, avec des spectacles engagés qui interrogent nos sociétés, nos modes de relations ou en imaginent d’autres, cette édition prône des formes hybrides ou plus dansées, des grosses productions ou intimes, laissant percevoir - à travers le choix revendiqué de certains chorégraphes (Lia Rodrigues, Phia Menard…), l’accompagnement d’autres (François Chaignaud, Marco da Silva Ferreira…) et l’importance des évènements aux Usines Fagor – ce que sera la Biennale 2025, encore plus forte dans ce désir de penser le monde à travers la danse.

Il sera question d’étendre son champ d’investigation artistique sur d’autres continents, en dehors de l’Europe, d’interroger sa dimension sociale et politique, de révéler sa puissance contestataire, d’élargir toujours plus les propositions de formes artistiques, même les plus improbables ! En attendant, il est question de savourer une programmation foisonnante, calibrée avec finesse, qui investit de nombreuses scènes en Région mais aussi nos espaces publics !

Parmi les chorégraphes à ne pas rater…

Lia Rodrigues, chorégraphe brésilienne que l’on a vue pour la dernière fois en 2009 et dont on n’a pas compris l’absence à Lyon depuis. Basée dans une favela de Rio, elle développe un travail pédagogique et une œuvre indissociable de son engagement politique. Encantadoest un ballet envoûtant où les danseurs se transforment en personnages mystiques protecteurs de la nature.

Dimitris papaioannou @ Julian Mommert

Lors de la dernière Biennale, il nous a offert Transverse Orientation, un pur chef-d’œuvre, Dimitris Papaioannou revient avec Ink, une forme plus intime où l’on retrouve la thématique de l’eau, avec deux corps qui s’affrontent dans ce liquide qui les enserre.

Peeping Tom @ Justine Bougerol.

La Cie Peeping Tom dontles univers oniriques et apocalyptiques mêlent théâtralité et puissance des corps. Dans une mise en scène spectaculaire où le décor se fissure et explose, elle questionne la notion même de création.

Impossible de rater Liberté Cathédrale, première pièce de Boris Charmatz avec le Tanztheater Wuppertal Pina Bauch dont il est le directeur. Il met en scène trente corps qui construisent une architecture humaine faite de liens, d’éloignements, de souffles et de silences.

Boris charmatz @ Cesar Vayssie

On aime également le retour de la québécoise Catherine Gaudet,découverte en 2014 à la Maison de la danse avec un beau duo Je suis un autre, cette fois-ci dans un quintet Les jolies choses, un travail sur la répétition du mouvement et l’épuisement des corps…

Fagor en immersion, lieu de tous les possibles !

Lieu de ralliement pour boire un verre après un spectacle, les Usines Fagor accueilleront l’effervescence d’une communauté dansante, invitant tous les publics à s’immerger dans un bouillonnement chorégraphique fait de spectacles, rencontres, ateliers, scènes Ballroom et hip-hop. Se transformant en plateau ouvert où tout le monde peut venir danser ou s’entraîner, créant un club Bingo pour faire la fête les week-ends. Le clou sera l’exposition Still Bodies. Constituée devidéos, photos et installations réalisées par les chorégraphes Marlene Monteiro Freitas, Nach, Catarina Miranda, Flora Détraz, Julien Creuzet et Adi Boutrous, elle propose, dans le décloisonnement des disciplines, d’autres regards sur le corps en mouvement.

Le 10 septembre, le défilé ouvre la Biennale

S’emparant du thème du sport en clin d’œil aux jeux olympiques 2024, le défilé retrouve la rue de la République avec douze groupes (soit 4000 participants) de la Région et de nouveaux chorégraphes. Place Bellecour, le final se fera avec Les Traceurs de Rachid Ouramdane qui rassemble 15 acrobates de l’extrême autour de l’Highliner, Nathan Paulin. Frissons garantis !

Présentation publique, le 25 mai, aux Usines Fagor à 18h30. Entrée libre.

Biennale de la danse – Du 9 au 30 septembre.

Programme complet : labiennaledelyon.com